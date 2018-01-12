Антон Слепышев может вернуться из НХЛ в Россию

Выступающий в клубе Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" россиянин Антон Слепышев может вскоре оказаться снова на родине. Игрок практически официально выставлен "нефтяниками" на драфт отказов, пока, впрочем, без такой формулировки и, скорее всего, покинет Канаду.

Менеджер "Эдмонтона" сообщил журналистам, что предложил любой команде Лиги забрать российского хоккеиста, сообщает "Спорт-экспресс". Впрочем, пока в ответ на это не поступило никаких предложений. Скорее всего, Антона в ближайшее время отправят на драфт отказов официально.

Далее у Слепышева есть два пути: отправиться в младший дивизион Северной Америки – Американскую хоккейную лигу, или вернуться в Россию. Ведь в противном случае, после официального окончания контракта игрок останется в НХЛ ни с чем.