Грудинин закрыл зарубежные счета и зарегистрирован кандидатом в президенты

Предприниматель Павел Грудинин, выдвинутый на выборы президента от КПРФ, зарегистрирован кандидатов в ЦИК, передает "Интерфакс". Он стал вторым кандидатом, который официально зарегистрирован Центризбиркомом.

Грудинин закрыл пять иностранных счетов для регистрации на выборах – этого требует законодательство, кандидат должен представить в ЦИК справку об отсутствии счетов и финансовых инструментов за границей.

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Между тем, ни Грудинин, ни кандидаты в президенты от ЛДПРА Владимир Жириновский не начали пока тратить средства из своих избирательных фондов, говорится в материалах на сайте ЦИК. По состоянию на 9 января в фонде Грудинина находится около 143,1 миллиона рублей, фонд Жириновского немногим превышает 200 миллионов.