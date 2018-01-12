Песков назвал предложение вернуть Украине военную технику жестом доброй воли

Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал предложение президента Владимира Путина передать военную технику из Крыма Украине жестом доброй воли. Тем самым глава государства хочет сдвинуть политическое урегулирование с мертвой точки.

Песков подчеркнул, что "Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности", президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена пленными. Он напомнил, что еще до начала боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена на Украину. Затем этот процесс был остановлен.

"Путин неоднократно подчеркивал, демонстрировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся", — добавил пресс-секретарь.

Параметры возвращения кораблей и авиатехники Украину будут ясны после контактов военных и реакции Киева. Как сообщает РИА Новости, Песков предложил дождаться этих контактов, а также того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главами печатных СМИ и информационных агентств заявил, что Москва готова передать Киеву украинскую боевую технику, которая все еще остается в Крыму. По его словам, техники осталось немало, но вся она находится в плачевном состоянии. Также Россия готова пригласить украинских специалистов для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов.