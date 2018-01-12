Россия адекватно ответит на американские санкции

Без адекватного ответа санкционные действия США против России без ответа не останутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать публикацию российских СМИ о том, что список российских бизнесменов, которые могут стать объектом потенциальных санкций США, может состоять из 50 человек, Песков ответил, что санкционные действия всегда вызывают какие-то контрдействия, передает РИА Новости.

"В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — будет предпринято то, что будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России", — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что в СМИ публикуются много разных списков, "но они все оказываются ненастоящими".

Песков подчеркнул, что перед тем, как отвечать на вопрос об ответных мерах, нужно дождаться конкретики.