Футболист "Зенита" Карпов отправился в аренду в "СКА-Хабаровск"

Питерский "Зенит" объявил о первой трансферной новости в новом году. Впрочем, речь идет не о том, кого собирается приобрести клуб из Северной столицы и не о продаже игроков основного состава. 22-летний Максим Карпов на правах аренды переходит в клуб премьер-лиги "СКА-Хабаровск".

Футболист, который выступал в этом году за "Зенит-2" и провел в чемпионата ФНЛ 8 матчей, арендован до лета 2018 года. Об этом сообщил официальный Twitter команды из Санкт-Петербурга. Ранее и хабаровский клуб подтвердил этот переход.