Жириновский предложил Думе отменить 282-ю статью, как "самую опасную"

Фракция ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, в котором предложила отменить 282 статью Уголовного кодекса РФ — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Как написал лидер либерал-демократов в своем Telegram-канале, "это самая опасная статья законодательства, потому что под нее можно подвести практически любого человека за любое высказывание".

По ней в основном сидят русские за шутку или неосторожный комментарий в социальных сетях, за критику власти.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "состав преступления по статье 282 избыточен, кроме того, открывает возможности для личной заинтересованности при возбуждении и ведении уголовного дела". Кроме того, по мнению авторов проекта, "нечеткая и широкая формулировка может использоваться против гражданина и в политических целях".



"Если кто-то думает, что его это не касается — он заблуждается. Например, покритиковали управляющую компанию за то, что она у вас плохо дом обслуживает, а вам скажут, что вы вызываете социальную ненависть к работникам ЖКХ. И придется бегать по судам, оправдываться", — написал Владимир Жириновский.