Биатлонистка Якушова решила завершить спортивную карьеру

Еще не закончился олимпийский сезон, а в сборной России по биатлону потеря. Чемпионка Европы в смешанной эстафете Ольга Якушова решила завершить свою карьеру, хотя спортсменке исполнилось всего лишь 26 лет. Впрочем, надо признать, что четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров среди взрослых славы не снискала.

О том, что она уходит из спорта высших достижений, Ольга написала в своем аккаунте социальной сети Instagram: "Оставлю в прошлом. Скажу тебе я, до свидания! Перелистну страницу жизни, останутся одни воспоминания! Новые пути откроются передо мной, о, спорт — тебе скажу я До свидания! Пусть Новый год свершений мечт преподнесет".