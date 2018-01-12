Скандал в "Авангарде": фанаты требуют смены руководства

Болельщики "Авангарда" направили петицию председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру, а также председателю совета директоров омского клуба Александру Дебалю, в которой они просят снять со своих постов президента Владимира Шалаева и его сына Виктора, являющегося генеральным менеджером.

В последнее время хоккейный "Авангард" сотрясает скандал за скандалом. Сначала хоккеисты отказались работать с главным тренером команды Андреем Скабелкой, посчитав, что тот их оскорбляет и унижает. Затем стало известно о драке между игроками на новогоднем корпоративе.

И вот теперь фанаты пожаловались на руководство клуба главе "Газпрома" Алексею Миллеру. "Мы, болельщики ХК "Авангард", настоятельно просим вас принять незамедлительные меры по наведению порядка в системе клуба и выводу его из затяжного организационного и игрового кризиса. Первой из таких мер, безусловно, должно стать увольнение со своих должностей президента клуба Шалаева В. Т. и генерального менеджера Шалаева В. В.", — цитирует петицию болельщиков Чемпионат.Com.

Фанаты заявили, что "именно в результате деятельности последних некогда один из сильнейших клубов страны не только остановился в своем развитии, но и, очевидно, деградировал как в спортивном, так в имиджевом отношении".