Коукалова рассталась с мечтой поехать на Олимпийские игры

Лидер женской сборной Чехии по биатлону Габриэла Коукалова, скорее всего, не сможет выступить на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. Спортсменка до сих пор не тренируется в полную силу после того, как в начале зимы у нее обнаружились проблемы с икроножными мышцами.

"Официально мы все обсудим с Габриэлой в понедельник, 15 января, — цитирует главу Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзу "Спорт-экспресс" со ссылкой на Isport.Blesk.Cz. – Тогда же мы объявим состав на Олимпиаду и дадим комментарий по поводу участия Коукаловой в Играх@/

Обладательница Кубка мира-2016 и двукратная чемпионка планеты Коукалова является одним из самых последовательных и непримиримых критиков российских биатлонистов после обнародования материалов комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, на основании которого сборную нашей страны допустили до Олимпиады-2018 в особом нейтральном статусе.