Трампа обвинили в примитивном расизме

Слова президента США Дональда Трампа о мигрантах из "стран-гадюшников" вызвали волну негодования среди правозащитников.

"Если высказывания подтвердятся, то такие комментарии из уст президента США являются шокирующими и позорными. Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как "расизм". Нельзя называть целые страны и континенты "гадюшниками", чье население не белое, и поэтому нежелательно", — заявил официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Примитивным расизмом" назвали высказывания Трампа и в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), передает РИА Новости.

"Позиция США в качестве нравственного лидера во всем мире была целиком и полностью подорвана непрекращающимся примитивным, бездушным и неприкрытым расизмом, который снова и снова демонстрирует президент Трамп", — посетовали в организации.

Обеспокоенность выразили и в Африканском союзе. Там напомнили, что США остаются мировым примером того, как миграция подарила рождение новой нации.

"Учитывая тот исторический факт, что многие африканцы прибыли в Соединенные Штаты рабами, это заявление бросает вызов всем принятым нормам поведения", — заявила представитель организации Эбба Калондо.

Ранее на встрече с американскими конгрессменами Дональд Трамп заявил, что США не нужны мигранты из "стран-гадюшников". Члены делегации пытались предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.