Известные актрисы объявили бойкот Вуди Аллену из-за обвинений в педофилии

Американские актрисы Грета Гервиг и Мира Сорвино заявили, что никогда впредь не будут работать с режиссером Вуди Алленом. Женщины считают, что легенда Голливуда виновен в изнасиловании своей падчерицы Дилан Фэрроу, которой было семь лет, когда Аллен к ней приставал, сообщает CNN.

Актрисы отказались работать с Алленом независимо друг от друга. Впервые обвинения режиссера в педофилии были выдвинуты в 1992 году, однако Дилан Фэрроу продолжает регулярно высказываться на этот счет. Последнее громкое заявление о безнаказнности отчима американка сделала в декабре 2017 года.

Дилан Фэрроу опубликовала открытое письмо, в котором призвала голливудскую общественность обойтись с Алленом так же, как с Харви Вайнштейном, а именно, объявить режиссеру тотальный бойкот.

Вскоре после этого заявления актриса и режиссер Грета Гервиг, работавшая с Алленом над фильмом "Римские приключения" (2012), заявила, что больше никогда не будет иметь дело с Вуди.

"До недавнего времени я не предстатвляла, что своими действиями приношу столько боли незнакомому человеку. Прости меня, Дилан! Я тебя полностью поддерживаю", — заявила Гервиг.

Вскоре с аналогичным заявлением выступила коллега актрисы Мира Сорвино, которая снималась в фильме Вуди Аллена "Великая Афродита" (1995). Сорвино также встала на сторону падчерицы режиссера.

Представители Вуди Аллена продолжают настаивать на полной невиновности своего клиента. Суд также до сих пор не нашел доказательств вины режиссера.