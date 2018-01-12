Смертельный занос: появилась запись страшного ДТП с шестью погибшими под Новосибирском

Превышение скорости и потеря управления стали причинами смертельного аварии на трассе в Новосибирской области, жертвами которой стали шесть человек. Камера регистратора сняла последние секунды жизни водителя и пассажиров иномарки.

Именно 41-летний владелец Toyota Opa, как можно судить по кадрам, стал виновником ДТП. В четверг утром он, на высокой скорости обгоняя попутные автомобили, двигался по трассе Р-256, соединяющей Барнаул с Новосибирском. Во время очередного такого маневра, на 111-м километре дороги, он вынужден был быстро возвращаться в свою полосу из-за приближающейся фуры — легковушку занесло и вынесло боком на встречную полосу, прямо перед Honda Stream.

Удар был такой силы, что смятая Toyota приняла форму полумесяца, а Honda оказалась на обочине. Погибли оба водителя и по двое пассажиров каждого из автомобилей, еще четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка, были доставлены в больницу.

"На утро пятницы три человека — девушка и двое мужчин — находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, но ухудшения нет", — сообщил "Интерфаксу" представитель областного Минздрава.