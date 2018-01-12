В Москве прощаются с Александром Ведерниковым

Отпевание проходит в храме на Сущевском валу. Знаменитого оперного певца не стало 9 января, он ушел из жизни в возрасте 90 лет. Его называли "Золотым басом России".

Более 30 лет Ведерников отдал Большому театру, создал множество ярких образов, его мощный голос запомнился миллионам слушателей. В его репертуаре были классические арии, народные песни, романсы, духовные сочинения.

Певец много гастролировал, записал десятки дисков, в 2000-х занимался педагогической деятельностью. Похоронят Александра Ведерникова на Миусском кладбище столицы.