Отважная свинья кинулась на мясников и спасла сородича от участи бекона. Видео

Удивительный инцидент был запечатлен на камеру мобильного телефона на свиноферме на юго-западе Китая. Там два мясника уже наточили ножи и практически положили на стол отчаянно визжавшую свинью, но тут ей на помощь пришла более крупная хрюшка.

Она кинулась на мясников, оттолкнув их от сородича, так что они отскочили в испуге, выронив из рук животное. Затем отважная свинья подошла к спасенному, и они потерлись пятачками.

Видео этого отважного поступка из мира животных публикует Daily Mail. Правда, не уточняется, что произошло с хрюшками дальше, и не поплатились ли они обе за попытку избежать участи стать беконом.