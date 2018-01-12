Лыжник Устюгов вернулся к тренировкам после травмы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что Сергей Устюгов возобновил тренировки после травмы спины, которую он получил во время выступления в многодневке "Тур де Ски". Также стало известно, что до Олимпиады россиянин примет участие в одном из этапов Кубка мира.

"Вчера у него была первая тренировка на лыжах, и каждый день ему становится лучше, но еще нужно время. Сергей будет участвовать в Зеефельде в спринте и в дистанционной гонке", — приводит слова Крамера РИА Новости.

Напомним, что этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в австрийском Зеефельде с 27 по 28 января 2018 года.