"Челси" начал поиски преемника для "Крестного отца" Конте

Итальянский наставник лондонского "Челси" Антонио Конте с большой долей вероятности покинет стан "аристократов" после окончания нынешнего сезона. Источник в клубе сообщает, что эта вероятность возросла в последнее время, когда действующие чемпионы Англии три последних матча сыграли вничью.

Напомним, что "Челси" дважды не смог переиграть земляков из "Арсенала": 2:2 в премьер-лиге и 0:0 в Кубке лиги, а также разошелся с ничейным счетом 0:0 в игре Кубка страны против "Норвича". Контракт итальянца рассчитан до лета 2019 года, однако Конте готовится покинуть Лондон по окончании нынешнего сезона.

К тому же, как уже сообщала британская пресса, у Конте так и не наладились добрые отношения с российским владельцем "Челси" Романом Абрамовичем. Тот терпел экспансивного итальянца, пока дела у клуба шли хорошо, но теперь, когда ясно, что титул чемпионов Англии отстоять не удастся, "Крестному отцу" (одно из прозвищ Конте), скорее всего, укажут на дверь.

По сообщению Daily Mail, в стане "аристократов" уже составлен список претендентов на роль сменщика нынешнего главного тренера. Первоочередные кандидаты – Массимилиано Аллегри и Луис Энрике. "Челси" также рассматривал варианты с приглашением Маурицио Сарри ("Наполи") и Диего Симеоне ("Атлетико"), но у этих тренеров действующие контракты.