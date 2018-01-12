Водитель "Порше" судится с пешеходом после наезда на зебре

Водитель "Порше" судится с пешеходом после наезда на зебреЧитайте нас в Telegram
В Москве вновь разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло больше года назад. Водитель "Порше" тогда сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Виновника аварии суд лишил прав и заставил компенсировать пострадавшей расходы на лечение и адвоката. Это решение автовладелец обжаловал. Более того: он настаивает, что женщина якобы сама спровоцировала наезд.
Запись с камеры наблюдения: на пешеходном переходе появляется женщина с ребенком, они успевают дойти до середины, когда на них наезжает зеленый "Порше".
"Мы делаем шаг, шаговая нога у меня правая, в этот момент нас накрывает машина. Колесо проехало по моей ноге — колесо "Порше-Кайенн", двухтонника!" — рассказывает Инна Лехно.
Вот пострадавшая Инна Лехно сидит на асфальте. Рядом стоит водитель — бизнесмен Денис Данилов. Врачи зафиксируют у пострадавшей переломы на правой ступне. Инну отправят на больничный, а материалы дела — в суд. Автомобилиста признали виновным — он не пропустил пешехода на зебре.
Водителя на два года лишили прав. Вместе с тем пострадавшая пешеход потребовала возместить ей моральный ущерб и расходы на адвоката. Требование удовлетворили, назначили 37 и 20 тысяч рублей соответственно.
На этом история бы закончилась, если бы Данилов вдруг не решил обжаловать решение суда. Наказание показалось бизнесмену слишком суровым. Говорить на камеру он не стал, но по телефону изложил свою версию: он никого не сбивал и по ноге не проезжал.
"Она просто спиной шагнула вперед, грубо говоря, и прислонилась к двери моей машины, и села на корточки. И в момент, когда садилась на корточки, сломала этот палец", — говорит он.
Данилов понимает, что пешеходов на зебре положено пропускать, но, якобы, в тот момент сделать это было невозможно.
— Почему все-таки не остановились, а поехали?
— Я остановился — там же видно, что я притормозил! Ее невозможно было пропустить, потому что она стояла и смотрела в сторону обочины. Логически я думал, что она будет продолжать движение в сторону обочины, где сын стоял!
Эти слова расходятся с видеозаписью: в момент ДТП мальчик находился рядом с мамой на зебре. Но бизнесмен настаивает: аварию спровоцировала сама пострадавшая — долго стояла на зебре, да еще и повернулась спиной. Этого женщина не отрицает: смотрела, когда остановится мчавшийся троллейбус.
— Я смотрела на противоположную сторону, там троллейбус шел очень активно. С ребенком я остановилась, и ему сказала: "Подожди, он, похоже, не останавливается!"
По мнению автоэксперта, в этой ситуации однозначно виноват водитель: он должен был пропустить пешеходов. Пусть они хоть час стоят на зебре или идут боком — значения не имеет.
"В правилах никак не регламентируется, каким образом мы должны переходить дорогу, куда мы должны смотреть и поворачивать голову. Она смотрела в другую сторону — и это абсолютно логично, потому что ей при переходе нужно еще пропустить другие транспортные средства", — говорит редактор журнала "За рулем"Cергей Смирнов.
Тем не менее, водитель "Порше" уже отсудил у пострадавшей часть расходов на адвоката. А еще подал на апелляцию — хочет восстановить права. Инна Лехно переживает, что из пострадавшей она превратится в виновницу этой аварии.
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Водитель "Порше" судится с пешеходом после наезда на зебре
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