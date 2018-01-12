В центре Москвы в выходные можно оказаться в самых разных сказках

Москва в эти дни по-настоящему сказочная. На Тверской площади проходят кукольные спектакли и квесты, в "Сокольниках" обещают удивительное шоу — там можно будет порисовать светом на ледяном холсте. На ВДНХ можно исполнить танец в стиле ретро на коньках, а на Кузнецком мосту — поучиться сервировке праздничного стола.

По мановению светящегося лазера большие льдины в парке "Сокольники" превращаются в холсты. Рисовать на них можно без красок и даже без особого художественного таланта — нужен лишь ультрафиолетовый фонарик. Рисунок очень красиво переливается на свету — правда, держится не больше 15 минут. Занимательно, но какие еще сюрпризы и развлечения подготовила Москва в эти выходные?

ВДНХ приглашает праздновать Старый Новый год на катке, который 14 января превратится в большой танцпол. Прямо на льду установят несколько огромных дискошаров. Танцевать предлагают под хиты 80-х. Не стесняйтесь участвовать в конкурсах, подпевать и выигрывать призы. Ну и, конечно, не упустите возможность бесплатно скатиться с самой большой тюбинговой горки.

Танцевать начинайте уже сегодня: в Новопушкинском сквере модные диджеи устроят зажигательную ледовую вечеринку. Это вечером, а днем можно прогуляться по улицам Москвы и поучаствовать в многочисленных квестах.

Тот, кто придет на Тверскую площадь, отправится сразу в таинственное путешествие по Белому лесу. Участникам этого квеста надо будет расколдовать обитателей сказочного леса и получить за это подарки. Попасть в скандинавскую сказку можно будет прямо с Нового Арбата. Там же в сноуборд-парке по вечерам чемпионы мира покажут трюки и поделятся опытом.

Научиться чему-то новому, причем совершенно бесплатно, можно будет почти в каждом уголке Москвы: в эти выходные пройдет очень много разных мастер-классов для взрослых и детей. В творческой мастерской на Кузнецком мосту, например, можно узнать, как оригинально украшать дом к праздникам или как изготовить подсвечники и вазочки своими руками. А в "Школе хороших манер" на площади Революции за один урок вас научат правильно сервировать стол и принимать гостей.

Тому, кто все-таки предпочитается в холодные зимние вечера оставаться в тепле, тоже есть что предложить: приходите в Московский Дом музыки. Там сейчас проходит Рождественский фестиваль духовной музыки. На сцене — ведущие хоровые коллективы из России и других стран мира, а также звезды мировой сцены. В репертуаре — от народных песен и колядок до гимнов и хоралов. Атмосфера будет очень теплой.

Совсем не так, как на улице: в Москве с каждым днем становится все холоднее. Погода компенсирует первые теплые дни января, и в Старый Новый год уже будет и 10-градусный мороз, и снег.