Володин вручил Чайке часы, а его заму - высшую награду Думы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил генпрокурору РФ Юрию Чайке интерьерные часы на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работника органов прокуратуры, передает РИА Новости. Володин напомнил, что у Чайки уже есть все думские награды.

"Мы долго думали, как отметить труд генпрокурора. Пусть у вас всегда будет время для общения с депутатами Госдумы", — обратился он к генпрокурору.

Заместителю Чайки Александру Буксману была вручена высшая награда Госдумы – за заслуги в развитии парламентаризма.