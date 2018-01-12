Москва призвала фанатов не верить очернителям ЧМ-2018

Россия призывает иностранных болельщиков не верить пропаганде, которая очерняет проведение чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Великобритании началась кампанию по созданию негативного фона вокруг ЧМ-2018. Так, британские СМИ сообщают об отсутствие в России инфраструктуры, агрессивности российских болельщиков, непрофессионализме правоохранительных органов и их неспособность обеспечить безопасность, передает ТАСС.

"В очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться этой пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи", — сказала Захарова.

Между тем, по мнению политолога Михаила Смолина, США готовят новые информационные вбросы. Так он прокомментировал информацию о том, что американская компания по кибербезопасности ThreatConnect заподозрила хакерскую группу Fancy Bears в регистрации доменов, которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопинговое агентство США (USADA) и Олимпийский совет Азии (OCASIA). В компании считают, что "русские хакеры" из Fancy Bears будут использовать эти сайты для кибератак, передает РИА Новости.

По словам Смолина, США позиционируют любые хакерские группы как российские, китайские или северокорейские в зависимости от политической ситуации.

"Такого рода информационные вбросы со стороны США – это дополнительная подготовка к будущему возможному давлению на Россию", — отметил политолог.

Также он предположил, что эта группа может быть "нанята самими США, чтобы что-то сделать", а потом обвинить нашу страну.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.