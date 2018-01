Гвардиола назван тренером месяца в Англии четвертый раз подряд

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжает получать признания от английской футбольной премьер-лиги. С начала чемпионата он уже четырежды становился лучшим тренером месяца. В нынешнем сезоне в этой номинации испанский специалист пока не имеет конкурентов.

Гваридолу признавали лучшим тренером АПЛ по итогам сентября, октября, ноября и декабря. Под его руководством "горожане" не уступили ни в одном матче текущего чемпионата. А в последнем месяце 2017 года они победили в семи встречах, один раз сыграв вничью.

В настоящий момент "Манчестер Сити" является лидером турнира, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.

An unprecedented 4️⃣ in a row! for @ManCity boss Pep Guardiola — @BarclaysFooty Manager of the Month for December pic.twitter.com/Wjhw91x8G8