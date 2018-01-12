Власти Москвы будут регулировать размещение граффити на стенах домов

Яркие работы уличных художников становятся достопримечательностью города. Они радуют прохожих, но, как выяснилось, не всех. Некоторые рисунки сейчас закрашивают. Любители стрит-арта недоумевают: почему?

— Здесь было замечательное граффити в стиле абстракции. Его, к сожалению, вандальным образом ликвидировали. А сейчас — скучная бежевая стена.

Дом на Олимпийском проспекте выглядел иначе совсем недавно: яркий рисунок на торцевой стене быстро стал местной достопримечательностью, ради которого сюда специально приезжали многие ценители граффити. Но рисунок замазали краской. На стене осталась лишь символическая надпись: "Ищи".

"Люди делают селфи напротив таких вещей, постят в соцсети. Мне кажется, это очень круто", — говорит Михаил Кишов.

— Замазывать нужно, нет?

— Я думаю, что замазывать абсолютно не нужно, нужно, наоборот, выделять больше площадок под такие вещи.

В соцсетях развернулась нешуточная дискуссия: а нужны ли в принципе столице такие яркие рисунки? По всему городу уже закрасили десятки красочных граффити. Трубная, Таганская, Орликов переулок, Большая Никитская — все эти работы остались только на фотографиях. И многие москвичи недоумевают: кому же они мешали? Наоборот — радовали глаз.

— Вообще ситуация с стрит-артом меня расстраивает в городе, закрашивается масса достойных работ. Именно работ, а не каляк из трех букв.

Рисовать на стенах жилых домов можно, только если получено разрешение собственников дома. Если больше половины проголосуют "за", художникам дадут добро на работу. В противном случае это будет считаться вандализмом. Правда, жители иногда не могут договориться между собой.

— Граффити вообще не нужны — но это лично мое мнение.

— Почему?

— Хорошие граффити по пальцам можно пересчитать. Остальное — ерунда. Только портит вид.

— А Вы как считаете?

— Очень красиво, мне очень нравится!

— Значит, мы расходимся во мнениях.

— Нужны городу такие рисунки?

— Думаю, да. Город более яркий становится. Скажем, есть такой город Анадырь — там все в этих граффити. Очень красиво!

Артур — профессиональный мастер граффити, на его счету десятки работ по всей столице. Одна из самых известных — огромный портрет Сергея Бодрова на торце одной из многоэтажек. Но большую часть рисунков замазали.

"Нет регулирования на законодательном уровне. В части законов четко это никак не прописано. Вообще, до конца никто не знает, как это точно должно быть", — говорит он.

Этот пробел чиновники обещают устранить в ближайшее время. В столичном Департаменте рекламы разработали проект документа, который будет регулировать размещение граффити.

"Граффити имеет свойство облупляться, блекнуть, на солнце выгорают краски и так далее. Мы будем требовать соответствующего содержания того или иного художественного элемента. И в заявке будет обязательно ответственное лицо", — говорит заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Эдуард Королев.

Решение по каждому рисунку будет принимать специальная комиссия под руководством главного художника Москвы. И обязательно с учетом пожеланий местных жителей.