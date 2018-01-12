Штаб Путина собрал необходимые подписи, но останавливаться не собирается

Избирательный штаб Владимира Путина уже собрал больше подписей в его поддержку, чем это необходимо по законодательству (408 тысяч при минимально необходимых 300 тысячах). Однако останавливаться на достигнутом в штабе пока не собираются.

"Сбор подписей идет, никаких целей относительно уровня не ставится. Сбор подписей идет активно", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь избирательного штаба действующего президента Андрей Кондрашов.

Согласно закону о выборах, кандидат в президенты, участвующий в выборах в порядке самовыдвижения, для регистрации должен представить в Центральную избирательную комиссию не менее 300 тысяч подписей, но и не более 315 тысяч подписей избирателей, собранных в свою поддержку. 60 тысяч из них будут проверены, сообщила ТАСС секретарь ЦИК Майя Гришина. Если в выбранных подписях окажется более 5% недействительных или недостоверных, то будет проведена дополнительная проверка еще 30 тысяч подписей.

Этап регистрации на выборах начался 27 декабря, сдавать в ЦИК документы и подписи кандидаты могут до 18:00 31 января. Пока в качестве кандидатов зарегистрированы только лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Так как они являются представителями парламентских партий, собирать подписи избирателей им не нужно.