Мэй все еще ждет Трампа

В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили о том, что приглашение президенту США Дональду Трампу посетить страну с государственным визитом остается в силе, передает ТАСС.

Как сообщили в пятницу на Даунинг-стрит, приглашение было сделано и принято, его детали будут определены в соответствующее время.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

"Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации экс-президента США Барака Обамы продать за гроши, возможно, одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое в отдаленном районе за 1,2 миллиардов долларов. Это плохая сделка. Я не собираюсь разрезать ленточку на церемонии открытия нового здания диппредставительства", — написал Трамп в своем Twitter.

Как сообщил источник в канцелярии британского премьера, речь не идет об отмене государственного визита, с которым Трампа пригласила в начале прошлого года глава правительства Тереза Мэй.

Между тем мэр Лондона Садик Хан заявил, что одобряет решение президента США Дональда Трампа отказаться от визита в Лондон на церемонию открытия нового посольства США, сообщает "Интерфакс".

По словам градоначальника, визит американского лидера, запланированный на следующий месяц, без сомнений приведет к массовым акциям протеста.

В ходе визита в Вашингтон в январе этого года Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце.

Такой шаг вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности. В частности, петицию с призывом к отмене этого госвизита, который, по неофициальной информации, был намечен на июнь текущего года, подписали 1,85 миллионов человек. Было принято решение отложить визит на неопределенный срок.