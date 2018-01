Мэй все еще ждет Трампа

В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили о том, что приглашение президенту США Дональду Трампу посетить страну с государственным визитом остается в силе, передает ТАСС.

Как сообщили в пятницу на Даунинг-стрит, приглашение было сделано и принято, его детали будут определены в соответствующее время.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!