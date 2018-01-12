Британская армия сокращает расходы и увольняет солдат

Министерство обороны Великобритании планирует новые сокращения. Военный бюджет Королевства может уменьшиться на 27 миллиардов долларов в следующие десять лет. А "на гражданку" собираются отправить сразу 14 тысяч бойцов, пишет газета The Times.

Среди уволенных окажутся 11 тысяч военнослужащих, 2 тысячи морских пехотинцев и свыше 1200 специалистов Военно-воздушных сил. Помимо этого, ради экономии морпехов и десантников вообще объединят в одно подразделение.

На сегодняшний день численность вооруженных сил Великобритании составляет 83 тысячи человек против 112 тысяч в 2003 году. После всех сокращений количество солдат в армии островного государства станет самым низким за 200 лет. Кстати, в 2017 году британцы выделили на оборону 60 миллиардов долларов.