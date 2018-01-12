Американской паре пришлось худеть 11 лет, чтобы впервые заняться сексом

Общий вес пары из американского штата Миссури, 42-летнего Ли и 39-летней Рены, в настоящий момент составляет более 300 килограммов. Одиннадцать лет назад американцы суммарно весили почти 600. Им потребовалось много времени, чтобы похудеть и заняться сексом, сообщает Daily Mail.

Ли и Рена познакомились в 2007 году в клинике по снижению веса. Жители Миссури практически сразу влюбились друг в друга, однако долгое время не могли легализовать свои отношения – крутить романы пациентам лечебницы было запрещено. Тогда пара прервала терапию и начала худеть самостоятельно. А после обратилась к услугам хирургов.

На подготовку к первой романтической ночи у Ли и Рены ушло более 10 лет. В настоящий момент мужчина весит 183 килограмма, а его возлюбленная – 127. По словам Ли, он сделает Рене предложение, когда они похудеют еще немного.