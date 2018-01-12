Депутаты приняли в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах

Законопроект, регулирующий деятельность СМИ-иноагентов на территории России, принят депутатами Госдумы в первом чтении.

В частности, документ предусматривает, что распространения своей продукции СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны учредить российское юридическое лицо. Кроме того законопроект оговаривает случаи, в которых иностранным агентом может быть признано физическое лицо. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры, передает РИА Новости.

В конце 2017 года в России были приняты поправки, вводящие в законодательство нормы о СМИ, исполняющих функции иностранных агентов. Положения закона позволяют признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. Данные меры стали симметричным ответом на действия Минюста США, который обязал российскую телекомпанию RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В декабре Минюст РФ признало иностранными агентами 9 зарубежных СМИ.