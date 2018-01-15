Нужна помощь: Сюмбель Валиевой необходима операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о шестилетней Сюмбель Валиевой из Аургазинского района Башкортостана.

У девочки врожденный порок сердца – открытый артериальный проток. Надежда родителей и врачей на то, что проток закроется сам, не оправдалась. Девочка растет, возрастает и нагрузка на сердце. Сюмбель требуется операция, которую кардиохирурги из Уфы готовы провести в ближайшее время.

Из письма Гульназ Валиевой, мамы Сюмбель:

"Когда дочке было три месяца, у нее обнаружили врожденный порок сердца – открытый артериальный проток. Поначалу врачи надеялись, что проток закроется самостоятельно, как часто бывает у детей. Сюмбель каждый год проходила обследование в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ, Уфа), размер протока не увеличивался, дочка чувствовала себя неплохо. Сюмбель даже разрешили заниматься акробатикой, которая дочке очень нравится. Но на недавнем обследовании кардиолог сказал, что проток так и не закрылся, больше ждать нельзя – нужна операция. Ее могут выполнить щадящим способом: через сосуды доставят к сердцу специальный имплант (окклюдер), которым закроют проток. Сама операция бесплатна, но окклюдер мы должны купить самостоятельно. У нашей семьи нет такой возможности. Я нахожусь в отпуске по уходу за младшим ребенком – у нас трое детей. Основной кормилец – муж, но его зарплаты едва хватает нам на жизнь. Пожалуйста, помогите".

Для спасения Сюмбель Валиевой не хватает 182 155 руб.

Сердечно-сосудистый хирург РКЦ Руслан Тугузбаев (Уфа): "У девочки отмечена отрицательная динамика, сердце работает с повышенной нагрузкой. Сюмбель необходима операция – эндоваскулярное закрытие протока окклюдером. Операция щадящая, после нее девочка быстро восстановится и будет нормально развиваться".

Внимание! Стоимость окклюдера 182 155 руб.

ПОМОЧЬ СЮМБЕЛЬ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 10,972 млрд руб. В 2018 году (на 11 января) собрано 38 333 703 руб., помощь получил 31 ребенок. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

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