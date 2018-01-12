Australian Open. Калинская вышла в финал квалификации

В Мельбурне продолжаются предварительные соревнования первого в сезоне турнира теннисного "Большого Шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Россиянка Анна Калинская пробилась в финальный раунд квалификационных состязаний, переиграв во втором круге американку Джулию Боусрэп.

Спортсменка из США была "посеяна" в квалификации под номером №24, однако это не смутило россиянку. Анна уверенно выиграла со счетом 6:1, 6:4. Напомним, что в первом круге Калинская переиграла соотечественницу Веру Звонареву, которая пытается вернуться в теннисный высший свет – 6:2, 2:6, 6:0.