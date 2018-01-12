Джонсон обвинил Хана в дестабилизации британо-американских отношений

Глава британского МИД Борис Джонсон обвинил мэра Лондона Садика Хана в дестабилизации отношений США и Великобритании.

"Мы не позволим какому-то самодовольному напыщенному щеголю в городской администрации подвергнуть опасности отношения США и Великобритании", — написал Джонсон на своей странице в Twitter.

The US is the biggest single investor in the UK — yet Khan & Corbyn seem determined to put this crucial relationship at risk. We will not allow US-UK relations to be endangered by some puffed up pompous popinjay in City Hall. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 января 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет свой визит в Лондон, куда он должен был приехать для открытия нового американского посольства. Он заявил, что не поддерживает решение Барака Обамы "продать за гроши, возможно, одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое в отдаленном районе за 1,2 миллиарда долларов".

После этого Садик Хан назвал решение премьер-министра Терезы Мэй пригласить Трампа ошибкой.