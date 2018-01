Джонсон обвинил Хана в дестабилизации британо-американских отношений

Глава британского МИД Борис Джонсон обвинил мэра Лондона Садика Хана в дестабилизации отношений США и Великобритании.

The US is the biggest single investor in the UK — yet Khan & Corbyn seem determined to put this crucial relationship at risk. We will not allow US-UK relations to be endangered by some puffed up pompous popinjay in City Hall.