Контр-адмирал Соловьев: украинские корабли в Крыму выглядят убого

Боевые корабли украинских ВМС, которые все еще остаются в Крыму, вряд ли смогут самостоятельно выйти в море. Их механизмы и электронику давно не проверяли и не обслуживали, поэтому работают они или нет, сможет сказать только специальная комиссия. Об этом рассказал контр-адмирал запаса Владимир Соловьев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Вместе с тем, отметил контр-адмирал, корабли абсолютно целые, вооружение и приборы находятся на своих местах, а в отсеках тепло и есть свет. Имеются даже все необходимые инструкции на украинском языке. Правда, какого-то специального обслуживания россияне на украинских кораблях не проводят. Группа моряков только периодически проверяет их на течи в корпусе и пожарную безопасность. На что-то большее ни Москва, ни Киев денег не выделили.

Напомним, 11 января Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине оружие и военную технику, которая осталась в Крыму. По словам президента, ВСУ бросили там десятки кораблей и самолетов. Сегодня командующий ВМС Незалежной Игорь Воронченков ответил, что этот вопрос требует "очень тщательного изучения".