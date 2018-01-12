ДТП с маршруткой в Питере: 12 пострадавших

Двенадцать человек пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика на Софийской улице на юге Санкт-Петербурга.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению, отметив, что один из пострадавших, находящийся в тяжелом состоянии, вертолетом доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелизде.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Петербургу рассказали, что в момент аварии в маршрутке находились десять человек, сейчас их осматривают врачи.

Водителя маршрутки, заблокированного в результате удара, пытаются деблокировать спасатели.

По сообщениям очевидцев, в результате ДТП образовалась километровая пробка.