МВД опровергло сокращение 40 процентов транспортных полицейских

Слухи о сокращении штатной численности транспортной полиции на 40 процентов опровергает МВД России. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что опубликованные в Сети документы имеют признаки фальсификации.

Якобы подписанные руководителем Главного управления на транспорте МВД России распоряжения, распространяемые в соцсетях, также содержат фактологические ошибки, сообщает ТАСС.

Ранее появилась информация, что президент России Владимир Путин подписал 31 декабря 2017 года указ об увольнении 10 тысяч сотрудников ГАИ/ГИБДД. Всего в России 55 тысяч дорожных полицейских. Это означает сокращение пятой части личного состава.

В сентябре 2016 года Путин сократил штат МВД на 163 тысячи человек и установил максимальную штатную численность в количестве 904 871 единицы. Новогодние изменения подразумевают сокращение с 1 января 2018 года предельной штатной численности органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы. Их них сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813 человек.