Биатлонист Максим Цветков: у нас есть план, ему надо верить

Российский биатлонист Максим Цветков сообщил о подготовке спортсменов к Олимпиаде в Южной Корее. Он подчеркнул, что у него нет проблем со старшим тренером сборной Рикко Гроссом. Также Цветков заявил, что соревнования в Антхольце станут показательными для россиян.

"Я продолжаю доверять тренерам – только в этом случае мы сможем что-то исправить. В одиночку ничего не получится. Сейчас важно не просто следовать плану, который был, а вносить индивидуальные изменения, если они нужны по аналитике", — цитирует Максима Sports.ru.

Биатлонист отметил, что особо не волнуется по поводу своего самочувствия на сегодняшний день. "Я ожидал, что именно на этих этапах будет тяжело. Наверное, не так тяжело, как в итоге вышло. Возможно, мы не так переварили объем, как это предполагалось. Но таков план, ему надо верить", — добавил Цветков.

Кроме того, он отметил, что очень важным для наших спортсменов будет выступление в Антхольце, которое должно показать, в каком направлении идет подготовка. "Если там что-то не получится, то сильное волнение придет. Для меня это самый показательный этап", – заявил российский биатлонист.