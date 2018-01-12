Путин обсудил с Совбезом Сирию и КНДР

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы сирийского урегулирования и положение дел на Корейском полуострове, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин также проинформировал членов Совбеза об "обстоятельном телефонном разговоре" с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Помимо этого состоялся "подробный разговор" по социально-экономическим вопросам внутренней политики.