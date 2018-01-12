Лыткаринское шоссе соединилось с дорогой на Урал

Новую транспортную развязку открыли в Подмосковье. Многоуровневое сооружение построили рядом с городом Лыткарино — этого события ждали десятки тысяч автомобилистов. Участок считался одним из самых проблемных, водители подолгу стояли в пробках на въезде и выезде из города. Как организовано движение теперь?

Эта развязка должна спасти жителей Лыткарина от многочасовых пробок. Она переходит в федеральную трассу М5 "Урал". Движение здесь, особенно в часы пик, крайне интенсивное.

— Через город не будут ездить машины. Нас тоже заполонил уже иногородний транспорт!

— Безусловно, к лучшему поменяется! Нам как жителям Лыткарина очень важна была эта развязка, поскольку выехать из города было проблематично.

Протяжённость новой развязки — семь километров вместе со всеми съездами. Чтобы разделить потоки автомобилей, здесь построили три путепровода. Самый большой — через федеральную трассу М5 "Урал". Позаботились и о пешеходах: для них возвели мост над дорогой.

"Объект рассчитан на движение 70 тысяч автомобилей в сутки. Расчётная скорость движения будет 120 километров в час. Это скоростная магистраль — по крайней мере, на участке два или три километра до примыкания к М5 "Урал", — говорит директор блока "Инфраструктурное Строительство" Владислав Потоцкий.

Строительство развязки начали в мае 2015 года. Обошлась она почти в четыре миллиарда рублей.

"Сегодня, можно сказать, из плена мы вызволяем город Лыткарино, который сталкивался с этим серьезным неудобством. И оперативные службы, и скорая помощь не могла своевременно заехать, выехать. Сегодня эта развязка существенно меняет ситуацию", — говорит губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Эта развязка станет частью новой дороги Лыткарино — Томилино — Красково и улучшит транспортную обстановку для сотен тысяч людей.