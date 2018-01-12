Бастующих в Афинах врачей, моряков и транспортников разогнали газом

В Афинах бастующие работники общественного транспорта, моряки и врачи вышли на демонстрацию против пакета законопроектов, вводящих новые меры жесткой экономии, а также ограничивающих право на забастовки.

В частности, нововведения затрагивают судьбу собственности ипотечных должников, распределение пособий для детей и малоимущих, функционирование кадастровой системы. Кроме того управляющие советы профсоюза лишаются возможности принимать решение о проведении акций протеста – теперь за забастовку должны проголосовать 50% всех состоящих в организации работников.

Протестовать против новых законов на улицы греческой столицы вышли несколько тысяч человек. Группа демонстрантов попыталась прорвать полицейский кордон и приблизиться к зданию парламента. В итоге полиция разогнала митингующих слезоточивым газом, сообщает РИА Новости.