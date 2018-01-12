Обрушение котельной в Копейске: под завалами могут быть люди

В котельной на территории заброшенной шахты в городе Копейск Челябинской области обрушились перекрытия. Под завалами могут находиться 3-4 человека. По предварительным данным, рухнули перекрытия с третьего по первый этажи.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, ЧП случилось в поселке Бажова на территории заброшенной шахты "Подозерная". Частично обрушились кровля и плиты перекрытия трехэтажного здания неэксплуатируемой котельной.

На место обрушения направлены спасатели и тяжелая инженерная техника. Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко уточнил "Интерфаксу", что работами по разбору завалов командует руководство регионального МЧС. На месте работают кинологические подразделения.