Биатлонистка Кайшева попала в состав сборной на женскую эстафету

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева, которая в четверг, 11 января, в индивидуальной гонке стала худшей из наших спортсменок, заняв 89-е место, тем не менее примет участие в женской эстафете в составе национальной сборной. Командная гонка пройдет в субботу в 16:30 по московскому времени.

Союз биатлонистов России на официальном сайте опубликовал состав женской эстафеты на этап Кубка мира в Рупольдинге. В нашу команду вошли Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт.

Стоит отметить, что Ирина Услугина и Виктория Сливко, которые в индивидуальной гонке выступили успешнее Кайшевой, в состав сборной на эстафету не попали. Однако у Ульяны возникли проблемы с прицелом, ходом же она была быстрее всех российских биатлонисток.