Елизавета II ищет нового поставщика нижнего белья

В Букингемском дворце открылась вакансия поставщика нижнего белья для королевской семьи. Это произошло после того, как Елизавета II расторгла договор с компанией Rigby & Peller, чью продукцию она носила в течение 57 лет. Такое решение было принято из-за скандальной книги, выпущенной основательницей фирмы, сообщает People.

В 2016 году бывшая владелица Rigby & Peller, 82-летняя Джун Кентон, опубликовала книгу мемуар "Буря в чашке четвертого размера". В ней британка рассказала о многих интимных подробностях жизни королевской семьи, ранее не всплывавших даже в бульварной прессе.

К примеру, Кентон рассказала, что примерки нижнего белья царственными особами происхолиди в обшарпанном подвале Букингенмского дворца, а Елизавета II предпочитала раздеваться в обществе своих псов породы корги. Кроме того, автор поведала, что доставала плакаты с изображением моделей в ниглиже и бикини для принцев Гарри и Уильяма, когда те учились в Итоне.

Также в книге бывшей владелицы Rigby & Peller рассказывается о предпочтениях в нижнем белье принцессы Дианы, матери Елизаветы II и ее сетры Маргарет.

Почему разрыв договора между Букингемским двором и Rigby & Peller произошел только сейчас, неизвестно. Представители Елизаветы II никак не прокомментировали эту информацию.

Джун Кентон и ее супруг купили бренд Rigby & Peller в 1982 году за 20 тысяч фунтов, а в 2011 году продали его за 8 миллионов фунтов представителям бельгийской компании Van de Velde.