После обвинений в расизме Трамп свалил все на конгрессменов

Президент США Дональд Трамп признал, что выбрал "жесткие слова", когда говорил об иммигрантах из Гаити и Африки, собирающихся перебраться в США.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

....countries which are doing badly. I want a merit based system of immigration and people who will help take our country to the next level. I want safety and security for our people. I want to stop the massive inflow of drugs. I want to fund our military, not do a Dem defund.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

Трамп сообщил мировой общественности, что представленное ему конгрессменами предложение по DACA (отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов) — это "большой шаг назад".

Президент США считает, что цепная миграция, при которой один мигрант помогает приехать своим родственникам или землякам, причинили США вред, наводнив страну людьми из стран с высоким уровнем преступности.

Глава Белого дома заявил, хочет создать достойную иммиграционную систему, желает защитить граждан США от масштабного потока наркотиков.

Данный твитт Трамп разместил после разгоревшегося мирового скандала, вызванного его словами, сказанными в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме. Президент выразил недовольство тем, американские политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити и из "любой дыры в Африке", тогда как лучше было бы принять граждан из таких стран как Норвегия.

В ответ ООН, Африканский союз и правительство Гаити обвинили его в расизме.

Программа DACA была принята во времена президентства Барака Обамы в 2012 году. Одной из ее целей является помощь нелегальным иммигрантам младше 30 лет, прибывшим в США еще детьми.