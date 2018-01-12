ГМ-бактерии победили рак толстой кишки при помощи овощей

Некоторые фантастические прорывы случаются благодаря отличному воображению. Представьте такую картину: исследователи "вербуют" определённые штаммы кишечных бактерий, чтобы преследовать и убивать раковые клетки в толстой кишке человека. Звучит словно описание военного фильма, однако команда Национального университета Сингапура именно этим и занимается.

Они генетически модифицируют распространённый тип кишечных бактерий таким образом, чтобы те захватывали колоректальные раковые клетки и превращали особое вещество (его обнаружили в брокколи) в токсин, убивающий рак.

Сначала специалисты, как уже было сказано, генетически изменили безвредную форму бактерии, обычно встречающуюся в кишечнике человека E. coli Nissle.

Итоговая бактерия была спроектирована для того, чтобы связываться с соединением, которое называется гепарансульфатпротеогликан (heparan sulphate proteoglycan). Этот белок был обнаружен на поверхности колоректальных раковых клеток. Поясним, что колоректальный рак – это злокачественное новообразование толстого кишечника.

Микроорганизм садится на раковые клетки, а затем ждёт пока его "хозяин" съест продукты, содержащие глюкозинолаты. Найденные в брокколи, капусте и других крестоцветных овощах глюкозинолаты затем преобразуются в вещество под названием сульфорафан. Модифицированная бактерия выделяет для этого специальный фермент. Сульфорафан – давно известное соединение, убивающее рак.

Специалисты впервые испытали процесс в пробирке и выяснили, что комбинация модифицированной бактерии и глюкозинолатов убивает свыше 99 процентов колоректальных раковых клеток.

А после, уже на испытаниях необычного сочетания на мышах, результаты оказались столь же впечатляющими, уменьшив число опухолей на поразительные 75 процентов.

На сегодняшний день существует ещё множество препятствий, которые необходимо преодолеть прежде, чем этот вид лечения будет испробован на людях. Например, пока неизвестно, какие побочные эффект возникнут от внедрения модифицированных бактерий в организм людей.

На данный момент есть исследовательские группы, работающие над созданием своеобразных защитных систем для генетически модифицированных бактерий, которые в случае нежелательного поведения микробов запустят процесс их самоуничтожения.

Сингапурские учёные считают, что в будущем такие спроектированные бактерии будут использоваться в качестве протибиотиков для предотвращения развития рака или уничтожения раковых клеток, которые слишком малы для обнаружения при хирургическом удалении.

Результаты исследования представлены в научном издании Nature Biomedical Engineering.

Поедание брокколи, судя по всему, может стать настоящей необходимостью с точки зрения медицины. Причём, есть её нужно не только, чтобы предотвратить рак, но и чтобы спастись от диабета.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (www.nauka.vesti.ru) также рассказывали о том, как капуста спасла грызунов от летальных доз радиации.