Чилийские взрывники приготовили бомбы для "сутаны Папы"

Нападение на три католических храма в Чили. Оснащенные взрывчаткой люди так протестовали против визита в эту страны Папы Римского Франциска. Нападению подверглись храмы в чилийской столице — Сантьяго.

Взрыв прогремел у входа в один из храмов в коммуне Реколета, сообщает РИА Новости. Здание святилища получило повреждения, в нем выбиты стекла.

О пострадавших не сообщается. Также ничего не известно о том, сколько человек принимали участие в террористических актах. На месте террористических атак у храмов найдены записки с лозунгами против визита понтифика. В одно из них написано, что следующие бомбы предназначены для сутаны Папы.

Свой визит в страны Латинской Америки понтифик начинает 15 января. Первая страна для посещения в его графики – Чили. В Чили Папа Римский Франциск намерен пробыть до 18 января, а затем до 21 января будет находиться в Перу.