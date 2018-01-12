Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах

МВД России определило список стран, куда могут отправиться на отдых сотрудники органов внутренних дел, включая гражданских служащих. Безопасными, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки", признаны 13 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия.

Как следует из указа министра внутренних дел Владимира Колокольцева, именно данным перечнем следует руководствоваться при рассмотрении рапортов сотрудников о выезде из России в период отпуска, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

При этом эксперты, работающие в турбизнесе, отмечают, что туры в Казахстан и Киргизию представлены на российском рынке очень слабо, а в Южную Осетию и Таджикистан — практически вообще не представлены.