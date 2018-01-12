Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах

Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странахЧитайте нас в Telegram
МВД России определило список стран, куда могут отправиться на отдых сотрудники органов внутренних дел, включая гражданских служащих. Безопасными, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки", признаны 13 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия.
Как следует из указа министра внутренних дел Владимира Колокольцева, именно данным перечнем следует руководствоваться при рассмотрении рапортов сотрудников о выезде из России в период отпуска, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
При этом эксперты, работающие в турбизнесе, отмечают, что туры в Казахстан и Киргизию представлены на российском рынке очень слабо, а в Южную Осетию и Таджикистан — практически вообще не представлены.
-
Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Bentley Bentayga получила более доступный мотор V8
- Флагманского кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа
- В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу
-
Пособие по уходу за детьми-инвалидами забывают повысить 5 лет
- Друзья вспоминают Михаила Державина в "Прямом эфире"
- Елизавета II отказалась от поставщика нижнего белья
- Муж с женой худели 11 лет, чтобы впервые заняться сексом
- Отважная свинья спасла сородича от участи бекона. Видео
- В Новой Зеландии построили спортплощадки для попугаев
-
США пообещали ввести новые санкции против России
- Китай и трежерис США: 5 следующих шагов
- Самые влиятельные книги о бизнесе в мире
- Путин: в России не хватает квалифицированных рабочих
- Мир может лишиться 4% нефти в 2018 году
-
ЦИК: избирательные счета открыли 16 кандидатов в президенты
- МИД РФ ответит на запрет российских новостей в Молдавии
- Толстой: делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ
- Евросоюз объяснил, почему Украине отказали в финансовой помощи
- Трамп считает, что с Россией лучше сотрудничать
-
США накрыла климатическая бомба
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- На Багамах россиянин спас ребенка от акул
-
Бузова рассказала, почему не может купить себе квартиру
- От жадности до доверия: 5 ошибок арендодателей
- Жилья эконом-класса в России больше нет
- Новостройки больше не будут дешеветь
- Почему коттедж или дачу лучше покупать зимой
-
Водитель "Порше" судится с пешеходом после наезда на зебре
- Ночь в Москве была самой морозной с начала года
- Два человека сгорели заживо в тройной аварии на МКАД
- В Москве будут регулировать размещение граффити на домах
- Чем удивит столица в выходные?
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS vs Xbox: топ 10 эксклюзивов-2018
- Microsoft: борьба с Meltdown и Spectre снизит производительность старых ПК
- Kodak объявила о создании собственной криптовалюты
- Люди обречены: Косплей теперь нельзя отличить от графики
- Учителя смогут посмотреть на учеников глазами убийцы
-
Математики назвали самое большое простое число
- Не просто сон: учёные разгадали, как анестезия действует на мозг
- "Кьюриосити" нашёл на Марсе нечто, похожее на окаменелые норы червей
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему у некоторых людей зрачок не круглый
- Что в Канаде под запретом
- Сражение полярных волков за жизнь детенышей. Видео
- Одежда варваров
- Самый маленький в мире кот спровоцировал бурю нежности в Сети
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
ДТП с маршруткой в Питере: 12 пострадавших
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног
Россия адекватно ответит на американские санкции
Трампа обвинили в примитивном расизме
Киев открестился от атаки дронов на российские базы
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Путин обсудил с Совбезом Сирию и КНДР
Самые влиятельные книги о бизнесе в мире
"Сплав" создает новую тяжелую огнеметную систему
В Москве прощаются с Александром Ведерниковым
Российский автомобильный рынок за год вырос на 12%
Программа "60 минут по горячим следам"
Умер последний участник восстания в Собиборе
Первая сигарета ведет к зависимости более чем в 60% случаев
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере