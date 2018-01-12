В Киеве налетчики пытались украсть унитазы из общественного туалета

В одном из парков Киева мужчина и женщина пытались ограбить общественный туалет. Налетчики ворвались туда, когда он был закрыт, однако сработала сигнализация.

К туалету быстро приехала полиция. Женщину задержали, а мужчина успел скрыться. В сумке несостоявшихся грабителей были обнаружены инструменты для демонтажа сантехнического оборудования.

Сообщая об этом инциденте, "Киевводфонд" на своем сайте напоминает, что все туалеты в парках и скверах города работают только в весенне-летний период, а сейчас они законсервированы и находятся под круглосуточной охраной.