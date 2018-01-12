"Зажигательное" выступление латиноамериканской модели попало на видео

В сети размещены кадры инцидента, произошедшего во время конкурса красоты, проходившего, по утверждению СМИ, в сальвадорском городе Куиснауат.

Одна из участниц мероприятия вышла на сцену в костюме "богини урожая" с пышным головным убором из многочисленных перьев. Именно эта деталь дамского наряда и вспыхнула, соприкоснувшись с горящим факелом, который держал в руках один из статистов.

Подожженная модель не сразу заметила изменения в своем сценическом костюме, а обнаружив их, впала в ступор, как и некоторые из присутствующих. Тем не менее, в зале нашлись и решительные очевидцы, которым удалось ликвидировать пламя и спасти красавицу.

По предварительным данным, пострадавшая отделалась легкими ожогами.