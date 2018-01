Власти Канады запретили согражданам есть содержимое стиральных машин

В Сети набирает популярность жутковатая шутка, которую многие восприняли всерьез. Интернет-пользователи из Северной Америки фотографируются с "вкусной едой" — похожими на конфеты капсулами для стиральных машин Tide Pods. Мемы увидели представители канадского Минздрава, предупредившие сограждан об опасности таких экспериментов, сообщает CBS.

"Вы в курсе, насколько опасным может быть поедание Tide Pods?", — такая запись появилась в официальном "Твиттере" канадского Минздрава.

Do you know the health risks of eating #LaundryPods? https://t.co/SkEUlDbxYi pic.twitter.com/RHWpbBDRyG