Власти Канады запретили согражданам есть содержимое стиральных машин

В Сети набирает популярность жутковатая шутка, которую многие восприняли всерьез. Интернет-пользователи из Северной Америки фотографируются с "вкусной едой" — похожими на конфеты капсулами для стиральных машин Tide Pods. Мемы увидели представители канадского Минздрава, предупредившие сограждан об опасности таких экспериментов, сообщает CBS.

"Вы в курсе, насколько опасным может быть поедание Tide Pods?", — такая запись появилась в официальном "Твиттере" канадского Минздрава.

Шутки о съедобности разноцветных таблеток для стиральных машин курсируют в Интернете как минимум с 2015 года, однако лишь недавно некоторые отчаянные личности начали действительно пробовать разноцветные капсулы с гелем на вкус. От употребления Tide Pods умерли как минимум 10 человек.

"Идеальный выбор для свидания", — типичная шутка по поводу съедобности капсул для стирки.

Date night done right 😫🙌🏻 pic.twitter.com/gGTucOoFTO — Tide Pods (@OGTidePods) 4 января 2018 г.

Пик публикации подобных постов пришелся на конец 2017 года. О Tide Pods появилось несколько видео на YouTube. Врачи считают, однако, что такие вещи – не тема для шуток. В категории риска находятся, в первую очередь, маленькие дети.