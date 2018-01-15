Власти Канады запретили согражданам есть содержимое стиральных машин

Власти Канады запретили согражданам есть содержимое стиральных машинЧитайте нас в Telegram
В Сети набирает популярность жутковатая шутка, которую многие восприняли всерьез. Интернет-пользователи из Северной Америки фотографируются с "вкусной едой" — похожими на конфеты капсулами для стиральных машин Tide Pods. Мемы увидели представители канадского Минздрава, предупредившие сограждан об опасности таких экспериментов, сообщает CBS.
"Вы в курсе, насколько опасным может быть поедание Tide Pods?", — такая запись появилась в официальном "Твиттере" канадского Минздрава.
Do you know the health risks of eating #LaundryPods? https://t.co/SkEUlDbxYi pic.twitter.com/RHWpbBDRyG— GovCanHealth (@GovCanHealth) 9 января 2018 г.
Шутки о съедобности разноцветных таблеток для стиральных машин курсируют в Интернете как минимум с 2015 года, однако лишь недавно некоторые отчаянные личности начали действительно пробовать разноцветные капсулы с гелем на вкус. От употребления Tide Pods умерли как минимум 10 человек.
"Идеальный выбор для свидания", — типичная шутка по поводу съедобности капсул для стирки.
Date night done right 😫🙌🏻 pic.twitter.com/gGTucOoFTO— Tide Pods (@OGTidePods) 4 января 2018 г.
Пик публикации подобных постов пришелся на конец 2017 года. О Tide Pods появилось несколько видео на YouTube. Врачи считают, однако, что такие вещи – не тема для шуток. В категории риска находятся, в первую очередь, маленькие дети.
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