Сорванные крыши и поваленные ёлки: по всей России бушуют ураганы

Не по-новогоднему агрессивную погоду в ближайшие сутки на себе испытают еще два региона страны. Необычайно высокая для января температура вынудила отложить открытие ледовых переправ в Кировской области, а на Ямале, напротив, готовятся противостоять 30-градусному морозу и ураганному ветру. Накануне порывы до 25 метров в секунду пронеслись по Северному Кавказу, Уралу и Сибири, оставив после себя сорванные крыши, упавшие новогодние ёлки, занесенный сугробами аэропорт Толмачево и прерванное автосообщение с Казахстаном.

Ураган пришел поздно вечером. Сильный ветер в порывах до 25 метров в секунду превратился в настоящую метель. Видимость на дорогах стала нулевой. На кадрах с камеры наблюдения видно, как металлическая кровля падает на автомобиль, его водитель получил смертельную травму. И это не единственное происшествие. От стихии в Новосибирске пострадала даже новогодняя ёлка на площади Карла Маркса. Сильным ветром ее наклонило, но ёлка не упала.

Не выдержала новогодняя ёлка и в Томске. Лишь ограждение помешало ей не упасть на пешеходную дорожку. Прохожим, особенно с детьми, в такую погоду по улице ходить невозможно. В Барнауле ветер обрывал провода, сносил рекламные щиты и деревья.

В Сибири резко похолодало и от смены температуры воздуха дороги превратились в настоящий каток. В Кемеровской области водитель фуры не справился с управлением и врезался в забор. Из-за аварии возникла пробка. Машины на алтайской трассе заносит буквально на ровном месте.

Сотрудники ГИБДД ночью закрыли три федеральные трассы. Синоптики говорят, что этот ураган в Сибирь пришел из Средней Азии, со стороны Казахстана. Там метель не прекращалась почти сутки, ветер, скорость которого достигала 108-ми километров в час, сбивал прохожих с ног, срывал крыши с домов. В Астане был введен режим ЧС. Но сейчас из Западной Сибири циклон постепенно уходит на восток. Ночью по прогнозам синоптиков в Новосибирске температура опустится до минус 20, и ветер стихнет.