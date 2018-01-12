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12 января 201821:24 Алексей Петров

Скандал в ЦИК России: кандидат в президенты запутался в своих богатствах

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Центризбирком зарегистрировал второго после Владимира Жириновского официального кандидата в президенты. Им стал представитель КПРФ бизнесмен Павел Грудинин. При этом, его выдвижение вполне могло сорваться. Как выяснилось, в какой-то момент предприниматель запутался в размерах собственного богатства.

Время тает на глазах. Но двери ЦИКа 12 января в любом случае открыты до полуночи. Общий расклад уже ясен.

"Претендентов было в общей сложности 70 человек. Но до избиркома дошли далеко не все. Если говорить на сегодняшний момент, сегодня в полночь заканчивается прием документов от партий, седьмого января — закончилось от самовыдвиженцев. В сухом остатке: два кандидата от парламентских партий у нас точно уже зарегистрированы и будут внесены в бюллетень, — пояснила председатель российского ЦИК Элла Памфилова. — Это уже абсолютно точно. 12 претендентов на кандидатство собирают подписи. Не менее 100 тысяч, поскольку от партий выдвигались. И два самовыдвиженца, которые должны собрать не менее 300 тысяч подписей. Вот то, что мы имеем на сегодня. Бюллетень, если он будет большой, это все равно будет не более, сейчас прикину, не более, может быть, 18. С учетом того, что кто-то еще может прийти, точно не более двадцати".

Первым из зарегистрированных кандидатов стал Владимир Жириновский. 12 января удостоверение кандидата в президенты России получил Павел Грудинин — он выдвинут от КПРФ, также представленной в парламенте. И тут же, прямо перед вручением документов, — скандал: речь на заседании внезапно заходит о зарубежных счетах левого кандидата.

"Павел Николаевич указал пять счетов, которые у него были в иностранных банках, — пояснил член УИК России Борис Эбзеев. – Точнее, банк один. Находится банк в Вене, в Австрии. Это Liechtensteinische Landesbank AG, Wien, Austria. Остаток – 0 рублей. Второй счет: остаток 16 миллионов 760 тысяч 13 рублей. Третий счет – денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся..."

"Борис Зафарович, — прервала Эбзеева Элла Памфилова. – Зачем вы сейчас это зачитываете? Я думаю, что все что положено, мы опубликуем. Разве это имеет смысл сейчас?"

Как выяснилось, на момент подачи документов Грудинин указал, что зарубежных банковских счетов у него нет. Но потом экстренно решил скорректировать данные.

"9 января 2018 года уполномоченные представители партии представили несколько документов для регистрации кандидата. В том числе, уточнение сведений о доходах и имуществе кандидата. Закон это разрешает. В уточнении были указаны 5 счетов в иностранных банках и ценные бумаги общим объемом в 600 штук", — разъяснил ситуацию член ЦИК России Евгений Шевченко.

По закону все желающие участвовать в выборах президента подают в ЦИК сведения о доходах, имуществе и ценных бумагах по состоянию на первое число того месяца, когда была объявлена избирательная кампания, то есть, в данном случае, по состоянию на первое декабря 2017 года.

Грудинин документы подал, при этом о пяти иностранных счетах и зарубежных ценных бумагах там ничего не говорилось. Но вскоре бизнесмен спохватился и решил, что называется, внести ясность. И сообщил о пяти счетах в иностранном банке и ценных бумагах. Причем, их общая номинальная стоимость — почти семь с половиной миллиардов рублей.

Одновременно с этим было подано уведомление о том, что кандидат не хранит деньги в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Ведь иначе Центризбирком мог, по сути, и отказать в регистрации кандидату от коммунистов, если бы тот пытался скрыть данные о зарубежных активах. Но с учетом стремительной реакции, Грудинина допустили к гонке. И ему тут же пришлось объяснять, почему потребовалось срочно закрывать счета, и как могла возникнуть такая заминка.

"Я все вначале указал в декларации. Но оказалось, что банк там допустил оплошность, которую мы исправили. И как вы видели, единогласно проголосовав, ЦИК согласился, что я все сделал в соответствии с законом", — разъяснил кандидат на пост главы российского государства Павел Грудинин.

Решение о регистрации уже опубликовано на сайте "Российской газеты". Здесь уже указаны окончательные данные об источниках доходов, имуществе, счетах, ценных бумагах. И у внимательного избирателя теперь тоже могут возникнуть вопросы. Финансовое состояние Грудинина скрупулезно изучили оппоненты, в том числе лидер ЛДПР и его потенциальный конкурент. Реакция Жириновского только подчеркивает накал борьбы.

"Пять миллиардов за границей. Он скрывает что? – возмутился кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский. — Что у него есть ценные бумаги на такую огромную сумму. Пять миллиардов рублей! И что самое неприятное — за границей находится. Это как бы большой такой минус для кандидата в президенты. В понедельник утром он забывает вдруг сообщить. Это тоже о чем-то говорит нам. Потом вспоминает... И вот все это изложено в этих документах. Они все в открытом доступе. Выборы президента — очень важная избирательная кампания. Это самый высокий пост в стране и здесь не должно быть ни ошибок, ни забывчивости, ни недоразумений!"

Так или иначе, состояние счетов и поступившие от Грудинина уточнения уже вызвали бурную полемику. Дело в том, что два года назад предприниматель баллотировался в депутаты Госдумы и Московской областной думы. Но о зарубежных счетах в опубликованных декларациях за 2016 год ничего не говорится. Как и в декларации 2017 года, когда Грудинин был избран в совет местных депутатов города Видное. Получается, что теперь, в самый ответственный момент, у кандидата в президенты от одной из ведущих партий — странная суета вокруг финансовых документов, которая дает его критикам право задавать неудобные вопросы.

В самом Видном подобные нестыковки уже вызвали очевидное раздражение.

"Мы вместе баллотировались в 2016 году в Московскую областную думу. И на тот период господин Грудинин, когда подавал документы для регистрации депутатом Московской областной думы, не указывал сведения о том, что у него имеются зарубежные счета. О том, что у него есть ценные бумаги, какие-то вклады ничего не было известно, — отмечает председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района Валерий Венцаль. — То есть, для меня это было легкое удивление, потому что я этого человека знаю достаточно давно. Свою политическую карьеру он начинал в Ленинском муниципальном районе. И здесь же он как раз-таки и проявлял свою, можно так сказать, политическую нечистоплотность, начиная свою избирательную компанию с заведомо ложного предоставления информации".

Центризбирком принял документы у выдвиженцев от партии КПСС — то есть "Коммунистической партии социальной справедливости" и "Народной партии России". А кроме того, зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского и 61 представителя лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Теперь они получат удостоверения и смогут представлять своих кандидатов в ходе предвыборной агитации и во время избирательных процедур, например, при назначении наблюдателей или пересчете голосов.

Чьи фамилии появятся в бюллетене, станет ясно к 10 февраля. В Центризбиркоме электронное табло ведет отсчет: до президентских выборов остается 64 дня. И с каждым днем гонка все энергичнее.

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