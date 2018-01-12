Семья россиян-мошенников получила в Гватемале 47 лет тюрьмы

В Гватемале сурово осуждена семья, сбежавшая из России с похищенными кредитами. 19 лет проведёт в тюрьме беглый бизнесмен из Калининградской области, по 14 — его жена и дочь. Такие сроки на родине они получили бы, разве что, за убийство. Кроме того, придётся отдать миллиард рублей, взятый на развитие целлюлозно-бумажного комбината, который владельцам удалось обанкротить и развалить.

На скамье подсудимых они сидели рядом. Семья Битковых — российские коммерсанты, укравшие миллиард рублей — в Гватемале скрывалась почти 10 лет. Жили по поддельным паспортам.

"Здесь говорят, что мы заплатили за сфальсифицированные документы, и всегда говорят эту ложь. 7 раз это повторил господин прокурор, 7 раз он повторил эту самую ложь!"

Как установил суд, это была правда. Супруги Битковы уехали в Гватемалу после того, как обанкротили собственный целлюлозно-бумажный комбинат. В Латинской Америке подкупили местные власти и получили паспорта. Одни на фамилию Захаренко. В других Игорь значился как Григорио Бенитас Гарсия, Ирина — Мария Родригес Херманес. В жизни началась новая полоса. Ярче всех блистала Настя.

Папа с мамой открыли компанию AvеnMedia" которая запустила тв-шоу под названием "Новый мир Анастасии". Ужины в дорогих ресторанах с ухажерами. Постоянные фотосессии с погружением в гватемальский колорит. Вот она лепит хлеб. Посещает храмы. Позирует с местными жителями. Шампанское лилось рекой.

Татьяна Байкалова бывших работодателей помнит хорошо. Она 23 года трудилась на Неманском ЦБК. В 9-м цеху. Сейчас там разруха. Оборудование растащили.

В 2007 году на базе комбината Битковы хотели создать крупный холдинг. Ирина устраивала экскурсии иностранным инвесторам. Раздавала интервью, в которых рассказывала, что проект щадящий для здоровья людей и имеет хорошие экономические показатели.

В 2007 году супруги набрали кредитов в Сбербанке, Газпромбанке и ВТБ, а затем сбежали. В России против супругов были возбуждены уголовные дела. Нашли беглецов юристы одного из банков.

Из судебного процесса Битковы сделали реалити шоу. На каждом заседании присутствовал оператор. А новоиспеченная гватемальская звезда Анастасия рассказывала о последних новостях.

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Избежать наказания семья пыталась всеми способами: то Ирина сказывалась больной, то мама с дочкой заявляли о шизофрении. Потом семья объявила себя жертвой русской мафии, от которой и вынуждена была скрываться в Гватемале.

В итоге суд вынес обвинительный приговор. Игоря Биткова за подделку документов и финансовые махинации отправили в тюрьму на 19 лет. Жену Ирину и дочь Анастасию на 14. Без права досрочного освобождения. В России за преднамеренное банкротство и мошенничества они получили бы меньше.

Но на этом проблемы Битковых не закончились. Они должны будут вернуть кредиторам все похищенные деньги, а после выхода из гватемальской тюрьмы семью ждет экстрадиция в Россию.